Zirvede demokrasi yürüyüşü
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Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Büyükşehir ile Adım Adım Doğa' projesi kapsamında Uludağ'ın zirvesinde 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne; Dağcılık federasyonu Bursa il Temsilcisi Nazif Makas, İnegöl Belediyespor Kulübü Dağcılık Branşı ve Dostum Yürüyüş ekibi ile birlikte yaklaşık 70 lisanslı dağcı katıldı.
Rasat Düzü mevkiinde yapılan anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için canları seve seve feda eden tüm şehitler için dualar edildi.
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