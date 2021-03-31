Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu - Son Dakika

Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu

31.03.2021 12:25
Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu, System.String[]

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk on birde sahaya en az yabancı oyuncu süren dört takımdan biri oldu.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk on birde sahaya en az yabancı oyuncu süren dört takımdan biri oldu. Zirve mücadelesi veren dört büyükler arasında ise bordo-mavililer en az yabancı oyuncuyla maçlara başladı.

Süper Lig'de takımlar kadrolarında bulundurmaları gereken yabancı oyuncu sayısı 14'den 16 çıkmıştı. Hem yaşanan pandemi süreci hem de kulüplerin ekonomik olarak daha da büyük yükün altına girmemesi adına alınan kararlarla Türkiye'deki yabancı oyuncu sayısının artmasına neden olmuştu. Süper Lig'de toplam 624 olan oyuncu sayısının 327'i yabancı oyuncular oluştururken 297'ni ise yerli oyuncular oluşturdu. Kadrosunda en az yabancı bulunduran kulüpler ise 10 oyuncuyla Antalyaspor, 11 oyuncuyla Alanyaspor ve 12 oyuncuyla Trabzonspor oldu.

Karagümrük ve Hatay ilk on birde 11 yabancı kullandı

Süper Lig'in yeni ve flaş takımlarında Karagümrük ve Hatayspor maç başlangıcında saha 11 yabancı oyuncu süren iki takım oldu. Karagümrük, lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta sahaya 11 yabancı oyuncu ile çıkmıştı. İstanbul temsilcisi 31. haftada da Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri maça da 11 yabancı oyuncu ile sahaya çıkarak bu alanda ilk sırada yer aldı. Hatayspor ise 13. haftada Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın başlangıcında 11 yabancı oyuncu ile sahaya çıkmıştı.

17 takım 8 ve üzeri yabancıyla maça başladı

Süper Lig'de 17 takım 8 ve üzeri yabancı oyuncuyla maça başladı. Fatih Karagümrük ve Hatayspor 11, Beşiktaş, Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve BB Erzurumspor 10 yabancı ile sahaya çıktığı maçlar olurken, Gençlerbirliği ve Konyaspor 9, Fenerbahçe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor ise 8 yabancı oyuncuyla maç başlangıçları yaptı.

En az yabancı oyuncuyu kullanan dört takım

Süper Lig'de diğer takımlara oranla en az yabancı oyuncu kullana takım sayısı ise dört oldu. Söz konusu takımların başında ise Göztepe geliyor. Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, maç başlangıcında en az yabancı oyuncu kullanan takımlar oldu.

Zirvede en az yabancı kullanan takım Trabzonspor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, dört büyükler arasında kadrosunda 12 isimle en az yabancı oyuncu bulunduran takım oldu. Beşiktaş 15, Galatasaray ve Fenerbahçe ise 16 isim bulunduruyor. Bordo-mavililer en fazla 7 yabancı oyuncu ile ilk on birde maç başlangıçları yaptı. Ayrıca Karadeniz ekibi Süper Lig'de 24.5 yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip. - TRABZON

Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu
Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı         
12:08
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:29:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei