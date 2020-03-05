Zirvede Fetih Suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zirvede Fetih Suresi okundu - Son Dakika

Zirvede Fetih Suresi okundu

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, Suriye İdlib'de şehit düşen askerler için Ulus Dağı'nın zirvesinde Fetih Suresi okudular.

Zirvede Fetih Suresi okundu, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, Suriye İdlib'de şehit düşen askerler için Ulus Dağı'nın zirvesinde Fetih Suresi okudular.


İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından şehit olan Mehmetçikler, öğrenciler tarafından unutulmadı. Şehitleri anmak, Bahar Kalkanı Harekatında Mehmetçiğe destek için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yağcıbedir Ortaokulu öğrencileri Güney Marmara'nın zirvesi Ulus'a yürüdü.


Ellerinde pankartlar, Türk bayrağı ile zirveye yürüyen öğrenciler Mehmetçiğe destek için slogan attı. Sındırgı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen yürüyüşün zirvesinde Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler şehitler için dua etti, Bahar Kalkanı Harekatında orduya destek için Fetih Suresi okudu.


Sındırgı Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Rahmi Yörük, "Güney Marmara'nın zirvesi olan Ulus Dağı'nda gönüllü gençlerimiz ile Suriye'de şehit olan kahraman askerlerimiz için dua ettik ayrıca İdlib'de savaşan kahraman ordumuz için de Fetih Suresi okuyup dualarımızı ettik. Programımıza destek veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a, Yağcıbedir Ortaokulu beden eğitimi öğretmenimiz Hakkı Olgun'a, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman ordumuzun yanındayız. Allah askerimizi korusun" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Fetih Suresi, Balıkesir, Sındırgı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi
Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:56:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zirvede Fetih Suresi okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]