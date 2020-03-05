Zirvede Fetih Suresi okundu - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, Suriye İdlib'de şehit düşen askerler için Ulus Dağı'nın zirvesinde Fetih Suresi okudular.



İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından şehit olan Mehmetçikler, öğrenciler tarafından unutulmadı. Şehitleri anmak, Bahar Kalkanı Harekatında Mehmetçiğe destek için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yağcıbedir Ortaokulu öğrencileri Güney Marmara'nın zirvesi Ulus'a yürüdü.



Ellerinde pankartlar, Türk bayrağı ile zirveye yürüyen öğrenciler Mehmetçiğe destek için slogan attı. Sındırgı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen yürüyüşün zirvesinde Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler şehitler için dua etti, Bahar Kalkanı Harekatında orduya destek için Fetih Suresi okudu.



Sındırgı Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Rahmi Yörük, "Güney Marmara'nın zirvesi olan Ulus Dağı'nda gönüllü gençlerimiz ile Suriye'de şehit olan kahraman askerlerimiz için dua ettik ayrıca İdlib'de savaşan kahraman ordumuz için de Fetih Suresi okuyup dualarımızı ettik. Programımıza destek veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a, Yağcıbedir Ortaokulu beden eğitimi öğretmenimiz Hakkı Olgun'a, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman ordumuzun yanındayız. Allah askerimizi korusun" şeklinde konuştu. - BALIKESİR