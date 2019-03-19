Zirvede Şehitlerimizi Andılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamındaher yıl geleneksel olarak düzenlediğiŞehitleriAnma Tırmanışı'na katılan 500'e yakın dağcı, 1774 metre yükseklikteki Kazdağları'na tırmanarak şehitlerimiz anısına bayrak bıraktı.

Tırmanış öncesikampçıları çadırlarında tek tek ziyaret edereksohbet eden Bayramiç Kaymakamı Ali İkram Kaya, dağcılara enerji olsun diye Kazdağları zirvelerinden elde edilen veözel olarak üretilen Türkiye'nin prolinve antioksidan değeri en yüksekişlenmemiş ham bal ve propolis karışımlarından ikram etti.

Kazdağları Zirve yürüyüşüneher yıl olduğu gibi bu yılda ev sahipli yapmanın mutlu gururunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Ali İkram Kaya ' Çanakkale Zaferi'nin her yıl bu topraklarda yaşatılması ve saygıyla anılması bizim için çok değerli.Her yıl giderek geniş kitlelere ulaşan bu tırmanış bizleri çok gururlandırıyor 'dedi.

Alplerden sonra dünyada oksijen yoğunluğunun en fazla olduğu ikinci bölge olan Kazdağları hakkında da katılımcılara bilgiler veren Kaymakam Kaya ' Kazdağları, gerek bitki örtüsü gerekse gürül gürül çağlayan şelaleriyleinsanı bambaşka dünyalara taşıyan sıra dışı bir güzellik. Endemik bitkilerin ilk toplayıcısı Alman doğa bilimcisi Paul Sintenis 1883 yılında ilk bitkilerini Kazdağları'ndan toplamış ve dünya ilaç sanayiinin hizmetine sunmuştur.Biz bu nedenle Kazdağları'nın aromatik bitkiler ve arıcılık anlamında çok gelişmesini arzuluyuz. Bu bağlamda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Kazdağları Salgı Balı üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Yapılan araştırmalar neticesinde bölgeden Türkiye'de Antioksidan oranı çok yüksek ballar elde etmemiz bizi olabildiğince heyecanlandırdı. Kazdağları'nda bal ormanları projemizi yakın bir zaman dilimi içerisinde hayata geçireceğiz.Bu tür organizasyonlar gerek bölge halkının kalkınması adına gerekse kırsal turizm adına çok değerlidir. 'diye konuştu.

İkramın ardından1774 metrelik zirve yürüyüşü için start veren dağcılar, 7 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaşmaya başardı.Zirvede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından,Türkiye DağcılıkFederasyonuYönetim Kurulu Üyesi Emin Ali Kalcıoğlu Çanakkale İl Temsilcisi Erdal Öztura ve dağcılar günün anısına bayram bıraktılar.

Bu yıl katılımın beklenilenin üstünde bir seviyeye ulaşmasından çok mutlu olduklarını belirten organizasyon sorumlusu Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Kalcıoğlu, yürüyüşöncesi parkurunzorluklarından arkadaşlarımıza bahsetmiştik. Tüm zorluklara rağmen tüm dağcılarımız zirve tırmanışını başarıyla tamamladı' diye konuştu.