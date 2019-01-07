Son Dakika Haberleri: Zirvede Şenlik Heyecanı Başlıyor

Zirvede Şenlik Heyecanı Başlıyor

48 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği, 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Zirvede Şenlik Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uludağ Kış Şenliği, 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinde Uludağ'da kış şenliği düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü tertiplenen şenlik 19-20 Ocak tarihlerinde Uludağ 2. gelişim bölgesindeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak. Plastik kızak faaliyetlerinden iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müziğe kadar dolu dolu iki gün geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayacak biletleri www.uludagkissenligi.com adresli web sitesinden alabilecek. Şenliğe kendi araçları ile gelmek isteyen vatandaşlar ise şenlik alanındaki hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz kayak eğitimi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın güzelliklerinin şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Düzenledikleri şenlik sayesinde bugüne kadar Uludağ'a gelemeyen birçok vatandaşın bu sayede Uludağ'ı yakından tanıma imkanı bulacağını kaydeden Başkan Aktaş, "İki gün boyunca burada farklı faaliyetlere imza atılacak. Geleneksel kızak, ödüllü karton kızak yarışması, eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar düzenlenecek. Kayak eğitimleri verilecek. Geçen yıl yaptığımız gibi, il milli eğitim müdürlüğümüzün 17 ilçedeki okullardan belirlediği öğrencilerimizi kayak sporuyla tanıştıracağız. Geçen yıl bu eğitimlerden 1000 civarında öğrencimiz yararlanmıştı. Derslerinde başarılı olan öğrencilerimizi, yanlarındaki öğretmenlerle birlikte Uludağ'da ağırlayacağız. Yaklaşık 20 gün boyunca her gün öğrencilerimiz Uludağ'ı daha yakından tanıyacak. Ücretsiz olacak bu eğitimler sonrasında, öğrencilerimiz unutulmaz bir gün yaşarken, kayak sporunu öğrenerek buradan ayrılmış olacak. Ulaşıma destek olan Teleferik A.Ş.'ye de çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
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