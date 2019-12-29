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Zirvede tatil! Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer ve kızları Nazlı İsviçre'ye gitti
6 saat önce
Ünlü şarkıcı, kızı Nazlı ve eski eşi Haluk Bilginer'le beraber Alplerde tatil yapacak.
Ünlü şarkıcı, kızı Nazlı ve eski eşi Haluk Bilginer'le beraber Alplerde tatil yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:09
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