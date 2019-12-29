Zirvede tatil! Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer ve kızları Nazlı İsviçre'ye gitti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zirvede tatil! Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer ve kızları Nazlı İsviçre'ye gitti - Son Dakika Magazin

Zirvede tatil! Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer ve kızları Nazlı İsviçre'ye gitti

6 saat önce

Ünlü şarkıcı, kızı Nazlı ve eski eşi Haluk Bilginer'le beraber Alplerde tatil yapacak.

Zirvede tatil! Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer ve kızları Nazlı İsviçre'ye gitti, System.String[]

Ünlü şarkıcı, kızı Nazlı ve eski eşi Haluk Bilginer'le beraber Alplerde tatil yapacak.

Haluk Bilginer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:09 
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