Zirvede yıpranan bayrağı değiştirip, 19 Mayıs'ı kutladılar - Son Dakika

ANTALYA'da bir grup dağcı, Konyaaltı ilçesindeki Hurma kayalıklarının yaklaşık 700 metre zirvesindeki yıpranan bayrağı değiştirdikten sonra dev Türk bayrağı açarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı. Dağcılar, zirvede İstiklal Marşı okudu.

Antalya'da 13 tırmanış sporcusu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Konyaaltı ilçesindeki Hurma kayalıklarına tırmandı. Kayalıkların zirvesinde asılı Türk bayrağını yılda 2 kez gönüllü olarak değiştiren dağcılar, bu yılın ilk etkinliğini 19 Mayıs'ta düzenlemeye karar verdi. Sarp kayalıklardan tırmanarak 700 metredeki zirveye 4 saatte ulaşan dağcılar, zirvede yıpranan Türk bayrağını çıkarıp, yenisini astı. Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı bulunan tişört giyen dağcılar, daha sonra zirvede dev Türk bayrağı açarak, Antalya'nın eşsiz manzarası eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Etkinliğe katılanlardan Mehmet Emin Güzel, "Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda 13 dağcı ile Antalya'nın her yerinden görülebilen zirvesine tırmanıp, yıpranan bayrağı değiştirdik. Bayramı böyle güzel bir etkinlikle kutlamaktan dolayı mutluyuz" dedi. Tırmanış sporcusu Sema Doğan ise kış aylarında yıpranan bayrağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda yenilemek için 700 metre zirveye tırmandıklarını anlattı. Sarp kayalıklardan tırmanarak zirveye 4 saatte ulaştıklarına değinen Doğan, "Yılda iki defa bayrağı değiştirmeye geliyoruz. En son ağustos ayında değiştirmiştik. Kış aylarında bayrak rüzgardan yıprandı. Bugün de yeni bayrak astık. 19 Mayıs'ı zirvede kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Dağcılar kayalıklardan inişe geçmeden önce de saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.