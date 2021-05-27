Zirvedeki 500 firmadan 19'u Gaziantep'ten

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi İSO 500 listesinde 39 firmayla yer aldığını, bu firmaların 29'unun ise Türkiye'nin beşinci büyük ihracatçı şehri olan Gaziantep'ten çıktığını kaydeden GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Önümüzdeki yıl İSO 500'de daha fazla firmayla yer almayı hedefliyoruz" dedi.

Tekstil, halı, hububat ve kuru meyve sektörlerinden aldığı güçle Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren bölgelerden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İSO 500'de de 39 firmayla önemli bir temsil gücü elde etti. Türkiye'nin 5'inci büyük ihracatçı şehri olarak kabul edilen Gaziantep ise listede 29 firmayla yer aldı. Listede yer alan firmaların iştirak ettiği ve öne çıkan sektörler ise tekstil, halı, hububat ve bakliyat, çikolata, teknik tekstil, bitkisel yağlar, makarna, kimyevi mamuller ve enerji oldu.

Bölgenin ihracat hedefi 12 milyar dolar

Gaziantep'in pandemiyle geçen 2020 yılında yılmadan üretmeye, sektörlerini ve oluşturduğu istihdamı korumaya devam ettiğini vurgulayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Pandemi dolayısıyla zorlu bir 2020 yılı geçirdik ve bütün sıkıntılara rağmen üretmeye ve hem sektörleri hem de istihdamı korumaya çaba gösterdik. Büyük oranda da başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İSO 500 listesinde 39 firmamız yer alıyor ve bunlar aynı zamanda ihracat gerçekleştiren firmalarımız. Birliklerimiz iştigal sahasında bulunan illerden Gaziantep'te 29, Kahramanmaraş'ta 9, Mardin 1 firmamız listeye adını yazdırarak bizleri gururlandırdı. Bölge olarak, Türkiye için üretim ve ihracatın çok önemli iki konu olduğunu biliyoruz ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 2020 yılında 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sanayicimiz hevesli, üretim potansiyelimizi biliyoruz ve 2021 yılında ihracatı 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl İSO 500 listesinde daha fazla firmayla yer almayı hedefliyoruz."

Tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan

Bölgenin en önemli üretim ve ihracat alanlarını tekstil, halı, hububat, pastacılık malzemeleri, plastik ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile kuru meyve ve mamulleri olarak sıralayan Ahmet Fikret Kileci, "Üretmeyi ve ihraç etmeyi seven bir bölgeyiz. 2021 Ocak - Nisan ihracatımız 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 36.9 oldu. Türkiye'nin Ocak - Nisan 2021 dönemi toplam tekstil ihracatının yüzde 23'ü bölgemiz üreticisi ve ihracatçısı gerçekleşti. Yine, Türkiye geneli halı ihracatının yüzde 69'unu bölgemizden gerçekleştirirken, bakliyat ihracatında da önemli bir noktada bulunuyoruz. Çünkü Türkiye'nin en önemli üreticileri bölgemizde yer alıyor. Çikolata ve pastacılık malzemeleri konusunda da kilit önemde bir yerdeyiz" ifadelerine yer verdi.

Pandemi, İpek Yolu'nun önemini tekrar ortaya çıkardı

Pandemi ile birlikte İpek Yolu'nun eski önem ve değerine tekrar kavuştuğuna da dikkat çeken Ahmet Fikret Kileci, "İpek Yolu'nun yeniden değerli bir ticaret rotası haline gelmesi, bu yol üstünde bulunan ticaret duraklarının üretim potansiyellerini daha fazla harekete geçirmelerini sağlamıştır. Bu önemli ticaret duraklarından biri de Gaziantep öncülüğündeki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Bölgemiz, sahip olduğu kadim üretim kültürü ve beşeri sermayesiyle dün olduğu gibi bugün de zorlu pandemi koşullarına rağmen ticaretteki performansını artırmayı sürdürmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP