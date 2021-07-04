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Zirvedeki dev maratonda renkli final - Son Dakika

Zirvedeki dev maratonda renkli final

04.07.2021 15:06
Zirvedeki dev maratonda renkli final, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3.sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail', iki gün nefes kesen mücadelelerin ardından son erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3.sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail', iki gün nefes kesen mücadelelerin ardından son erdi. 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etaplardan oluşan yarışlara, yerli ve yabancı toplam 1500'ye yakın sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3.sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail', iki günlük zorlu mücadelelerin ardından renkli ödül töreniyle sona erdi. Yerli ve yabancı 1500 civarında sporcunun katıldığı uzun soluklu maraton, 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etaplarıyla nefes kesen yarışlara sahne oldu. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa kaya ve Sarıalan'ı geçerek bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. Maratonun ödül töreni de yine zirvede gerçekleştirildi. Dev maratonun 5 farklı parkurunda dereceye girenler, kadınlar ve erkekler olmak üzere genel klasman, 40 yaş altı, 40 yaş üstü ve 50 yaş üstü kategorilerinde sponsor temsilcileri tarafından ödüllendirildi. Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinaya da yarışmaya destek veren sponsorlara günün anısına plaket takdim etti.

Erciyes Dağ Maratonu'na katılan ve parkurda hayatını kaybeden sporcu Muhammer Çam'ın da anıldığı törende konuşan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, yarışların müthiş mücadelelere sahne olduğunu söyledi. Yarışları desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Ömer Kızıl, seneye uluslararası yarış yapmayı ve 5000 sporcuyu ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Teleferik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ise, Uludağ'ın Bursa'nın olduğu kadar Marmara Bölgesi'nin de önemli bir değeri olduğunu belirterek, yarışmaya desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürü Emre Solak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamlarını sporculara iletti. Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Solak, organizasyonun geleneksel hale gelmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kadınlar 66K kategorisi genel klasmanda Serpil Budak birinciliği, Elena Polyakova ikinciliği, Yeliz Çelik ise üçüncülüğü elde etti. Erkekler 66K kategorisi genel klasmanda ise Uğur Vahtettin Aydın birinciliği, Oğuzhan Emre Singer ikinciliği, Serdar Sezer üçüncülüğü elde etti. Kadınlar 30K kategorisi genel klasmanında Aysel Yalaç birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci, Tülin Okyay üçüncü olurken, Erkekler 30K kategorisi genel klasmanında Mestan Turhan birinci, Kamil İnak ikinci, Hasan Öztürk üçüncü oldu. Kadınlar 16K kategorisi genel klasmanda Kumsal Pınargözü birinciliği, Okyanus Yıldız ikinciliği, Melda Fatma Derviş üçüncülüğü elde etti. Erkekler 16K kategorisi genel klasmanda ise İrem Can Ayaz birinciliği, Mehmet Aydıngör ikinciliği, Savaş Akbaş üçüncülüğü yakaladı. Kadınlar 6K kategorisi genel klasmanda Derya Demiral birinci, Elif Coşkun ikinci, Yasemin Türe üçüncü olurken, Erkekler 6K kategorisi genel klasmanda Serdar Bektaş birinci, Samet Balaçiçek ikinci, Letifşah Bozkurt üçüncü oldu. - BURSA

Zirvedeki dev maratonda renkli final
Zirvedeki dev maratonda renkli final
Zirvedeki dev maratonda renkli final
Zirvedeki dev maratonda renkli final
Zirvedeki dev maratonda renkli final
Zirvedeki dev maratonda renkli final

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Zirvedeki dev maratonda renkli final - Son Dakika


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