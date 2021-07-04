Üye Girişi
Zirvedeki Dev Maratonda Renkli Final - Son Dakika

Zirvedeki Dev Maratonda Renkli Final

04.07.2021 21:09
Zirvedeki Dev Maratonda Renkli Final, System.String[]

04 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİZirvedeki dev maratonda renkli finalBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3. sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail', iki gün nefes kesen mücadelelerin ardından son erdi.

04 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Zirvedeki dev maratonda renkli final

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3. sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail', iki gün nefes kesen mücadelelerin ardından son erdi. 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etaplardan oluşan yarışlara, yerli ve yabancı toplam 1500'ye yakın sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3. sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail', iki günlük zorlu mücadelelerin ardından renkli ödül töreniyle sona erdi. Yerli ve yabancı 1500 civarında sporcunun katıldığı uzun soluklu maraton, 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etaplarıyla nefes kesen yarışlara sahne oldu. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa kaya ve Sarıalan'ı geçerek bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. Maratonun ödül töreni de yine zirvede gerçekleştirildi. Dev maratonun 5 farklı parkurunda dereceye girenler, kadınlar ve erkekler olmak üzere genel klasman, 40 yaş altı, 40 yaş üstü ve 50 yaş üstü kategorilerinde sponsor temsilcileri tarafından ödüllendirildi. Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinaya da yarışmaya destek veren sponsorlara günün anısına plaket takdim etti.

Erciyes Dağ Maratonu'na katılan ve parkurda hayatını kaybeden sporcu Muhammer Çam'ın da anıldığı törende konuşan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, yarışların müthiş mücadelelere sahne olduğunu söyledi. Yarışları desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Ömer Kızıl, seneye uluslararası yarış yapmayı ve 5000 sporcuyu ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Teleferik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ise, Uludağ'ın Bursa'nın olduğu kadar Marmara Bölgesi'nin de önemli bir değeri olduğunu belirterek, yarışmaya desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürü Emre Solak, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamlarını sporculara iletti. Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Solak, organizasyonun geleneksel hale gelmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Ödüller sahiplerini buldu

Kadınlar 66K kategorisi genel klasmanda Serpil Budak birinciliği, Elena Polyakova ikinciliği, Yeliz Çelik ise üçüncülüğü elde etti. Erkekler 66K kategorisi genel klasmanda ise Uğur Vahtettin Aydın birinciliği, Oğuzhan Emre Singer ikinciliği, Serdar Sezer üçüncülüğü elde etti. Kadınlar 30K kategorisi genel klasmanında Aysel Yalaç birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci, Tülin Okyay üçüncü olurken, Erkekler 30K kategorisi genel klasmanında Mestan Turhan birinci, Kamil İnak ikinci, Hasan Öztürk üçüncü oldu. Kadınlar 16K kategorisi genel klasmanda Kumsal Pınargözü birinciliği, Okyanus Yıldız ikinciliği, Melda Fatma Derviş üçüncülüğü elde etti. Erkekler 16K kategorisi genel klasmanda ise İrem Can Ayaz birinciliği, Mehmet Aydıngör ikinciliği, Savaş Akbaş üçüncülüğü yakaladı. Kadınlar 6K kategorisi genel klasmanda Derya Demiral birinci, Elif Coşkun ikinci, Yasemin Türe üçüncü olurken, Erkekler 6K kategorisi genel klasmanda Serdar Bektaş birinci, Samet Balaçiçek ikinci, Letifşah Bozkurt üçüncü oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Zirvedeki Dev Maratonda Renkli Final - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı 21:30 Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti 20:47 Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu 20:46 Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu 20:32 Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi 20:09 Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi 19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi 17:54 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var 17:13 Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Böyle kaza görülmedi! Şoförün fark etmediği kadın, tırın altında kalmaktan mucize şekilde kurtuldu Böyle kaza görülmedi! Şoförün fark etmediği kadın, tırın altında kalmaktan mucize şekilde kurtuldu         
21:39
Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı         
20:48
Amasra'da denizde hortum oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı Amasra'da denizde hortum oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı         
20:47
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı         
20:12
Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı         
19:54
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü         
18:39
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı         
17:03
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler         
16:11
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 22:02:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zirvedeki Dev Maratonda Renkli Final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement