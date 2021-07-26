Üye Girişi
Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor - Son Dakika

Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor

26.07.2021 10:52
Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor, System.String[]

Bayburt-Trabzon sınırında Soğanlı Dağları üzerinde 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan krater gölleri, serin suları ve bozulmamış tabiatıyla tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Bayburt- Trabzon sınırında Soğanlı Dağları üzerinde 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan krater gölleri, serin suları ve bozulmamış tabiatıyla tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Görüntüsüyle adeta mavi boncuğu andıran göller, alternatif turizm arayanların ilk tercihleri arasında yer alan Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasında ziyaretçilerini masmavi görüntüleriyle karşılıyor.

"Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan Aygır Gölü başta olmak üzere Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü, geçmişte sadece yöre halkı tarafından bilinirken özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce yaz aylarında tercih ediliyor.

Bayburt ve Trabzon'dan toprak yolla ulaşılan Aygır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı yakalıyor.

Kocaeli'nden iş stresinden uzaklaşarak tatil için Doğu Karadeniz bölgesini seçen Mustafa Koca, Üzengili köyü Haldizen Yaylası'ndaki Aygır Gölü'ne ilk kez geldiğini belirterek, "Doğal güzellikleri çok fazla olan, tabiatı bozulmamış bir bölge burası. Aslında herkes gelsin burayı görsün demek istiyorum ama böyle yerlerin çok kalabalık olması da doğru değil gibi" dedi.

Bölgenin el değmemiş bir doğası olduğunu anımsatan Koca, "Çok yapılaşma yok, yolları asfalt değil ama araçla gelebiliyorsunuz. İnsanları arkadaş canlısı misafirperver insanlar. Yurdumuzun her tarafı güzel ama burası da özellikle görülmesi, gezilmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

Yurtdışından gelen ve tatilini Bayburt'ta ailesiyle birlikte geçiren Kübra Şenocak ise, Temmuz ayında kar görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Şenocak, anne babası ve kardeşleriyle birlikte doğa gezisi yapmak için günübirlik olarak burayı ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Burada dağlar var, bir sürü turist var, sis denizleri, dereler, ırmaklar ve kar var. Çok güzel burası" diye konuştu.

(Öznur Demir/İHA)

Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor
Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor

Doğu Karadeniz, Trabzon, Bayburt, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı 11:00 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı Az kalsın canlarından oluyorlardı! Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin o anları telefon kamerasına yansıdı 10:59 Az kalsın canlarından oluyorlardı! Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin o anları telefon kamerasına yansıdı Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek 10:54 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor 10:45 Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor 10:23 Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı 10:12 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım 09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı 08:58 Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
11:02 Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı
10:59 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
10:34 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi
10:32 Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü
10:23 Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor
10:14 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi
10:11 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı
10:07 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
09:55 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu         
11:00
Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar         
10:55
Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada         
10:46
6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi         
10:35
Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi         
10:15
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 11:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement