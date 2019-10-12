Son Dakika Haberleri: "Zirveden aşağı inmemeyi düşünüyoruz" - HATAY
Son Dakika Spor 'Zirveden aşağı inmemeyi düşünüyoruz' - HATAY

"Zirveden aşağı inmemeyi düşünüyoruz" - HATAY

1 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, takımda iyi giden havayı devam ettirmek ve ekstra sorumluluk almak zorunda olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, takımda iyi giden havayı devam ettirmek ve ekstra sorumluluk almak zorunda olduklarını söyledi.

Toysal, Osman Çalgın Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatayspor'u sezon sonunda layık olduğu yere çıkaracaklarını belirtti.

Hatayspor'un ligde puan olarak kötü bir noktada olmadığını dile getiren Toysal, "Şu anda zirveye ortağız. En azından orada kalmak adına eğer varsa kendi içimizdeki eksikleri de giderip zirveden aşağı inmemeyi düşünüyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Takımın eski teknik direktör İlhan Palut ile kendisinin görüşünün çok farklı olduğunu belirten Toysal, karakterini takıma yansıtıp güzel işler yapmaya gayret edeceklerini aktardı.

Takımda şu anda köklü bir değişikliğe gerek olmadığını anlatan Bayram Toysal, şunları kaydetti:

"Ufak tefek değişiklikler elbette olabilir. Ama takımda iyi giden havayı devam ettirmek, ekstra sorumluluk almak zorundayız. Geçen sezon, özellikle finalde kaybedilmiş bir havanın buraya negatif olarak yansımaması lazım. Geçen sezon geride kaldı. Önümüzdeki seneler ne yapacağız, onu hesap etmek zorundayız. O doğrultuda çalışıyoruz."

Toysal, 19 Ekim Pazar günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini ve karşılaşmada galip gelmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Zirveden aşağı inmemeyi düşünüyoruz - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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