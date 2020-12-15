Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi - Son Dakika

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve vadi tabanına inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi.

Tunceli, zengin bitkisi örtüsü, doğal güzellikleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da gözdesi oluyor. Mazgirt ilçesinde bulunan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı dağlık kesimde yiyecek bulmakta zorlanan, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri, Peri Vadisi'nin tabanına doğru ilerlemeye başladı. Boynuzları 1,5 metreyi bulan ve yöre halkı tarafından 'kutsal' kabul edilen dağ keçilerinin vadiye inişi, havadan görüntülendi.