Son Dakika Haberleri: Zirvenin Altındaki Hayalet Köy

Zirvenin Altındaki Hayalet Köy

1 saat önce

Zirvenin altındaki hayalet köy Uludağ'ın eteklerinde bulunan Hüseyinalan, kar ve sisle birlikte yok olduBURSA - Uludağ'ın eteklerinde yer alan Hüseyinalan, kış aylarında meydana gelen yoğun kar yağışı ve sisle birlikte adeta yok oldu.

Zirvenin altındaki hayalet köy
Uludağ'ın eteklerinde bulunan Hüseyinalan, kar ve sisle birlikte yok oldu

BURSA - Uludağ'ın eteklerinde yer alan Hüseyinalan, kış aylarında meydana gelen yoğun kar yağışı ve sisle birlikte adeta yok oldu.
Osmangazi'ye bağlı Hüseyinalan köyü, Uludağ'ın eteklerinde eşsiz güzellikleri barındırıyor. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan mahallede kışın neredeyse insan bulmak imkansız. Kışın sert geçtiği bu yıl, yoğun kar yağışı sonucu bembeyaz olan Hüseyinalan, sisle birlikte adeta hayalet kasabayı andırdı.
Köyün meydanında bulunan parkta çocuk sesi duyulmazken, kara ayak basılmamış durumda bulunan sokaklarıyla da esrarını koruyor. Kış aylarında köyde köpekler ve bekçiden başka kimse bulunmuyor. Köyde tarihe uygun yapılan ve rengarenk olan evler ise kar manzarasını renkli hale getiriyor.
Köy, havasının ve suyunun güzelliği, şehre yakınlığı sebebiyle daha çok emekliler tarafından tercih ediliyor. Köyün merkezinde bulunan caminin girişinde bir kitabe bulunuyor. Kitabeye göre cami ve caminin önünde yer alan çeşme, Cebbareoğlu Said tarafından yaptırılmış. Köyün ayrıca geniş ve güzel bir mesire alanı da bulunmakta. Tuzaklı köyüne giderken yol üzerinde bulunan mesire alanı ilkbahar mevsimiyle birlikte birçok kimsenin gelip vakit geçirmek için tercih ettiği bir yer.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Osmangazi, Uludağ, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:02:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zirvenin Altındaki Hayalet Köy
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]