Zirvenin Vazgeçilmez İsmi "Ahmet Bayram"
1 saat önce
Maraton branşında adeta fırtına gibi esen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram, Bursa'da düzenlenen 14. Kazancı Dostluk Koşusunu da boş geçmedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:15 Kaynak: Bültenler
Zirvenin vazgeçilmez ismi Ahmet Bayram, genel klasmanda 2. olurken, yaş kategorisinde 1. olarak Manisa'ya yine madalyayla döndü.
Bu yıl 14.'sü düzenlenen Bursa Kazancı Dostluk Koşusuna yaklaşık 200 sporcu katıldı. Bu önemli sporcu organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı sporcu Ahmet Bayram katıldı.Katıldığı her yarıştan dereceyle dönen başarılı sporcu, Bursa'dan da dereceyle döndü. Onlarca rakibini geride bırakan Bayram, genel klasmanda 2., yaş kategorisinde de 1. olmayı başardı.
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