Zirvesi karla kaplı Yıldız Dağı'nda sis oluştu - Son Dakika

Sivas'taki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı, karla kaplı zirvesi ve çevresini saran sis bulutuyla güzel görüntü oluşturdu.

Kente 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı'nın eteklerinde havanın ısınmasıyla sis oluştu.

Karla kaplı zirvesi ve sis bulutuyla dağda kartpostallık görüntü ortaya çıktı.

Kentin kış turizmi için önemli merkezlerinden olan dağa, çevresini saran ağaç ve bitkilerde oluşan kırağı da ayrı güzellik kattı.

Dağın güneyinde yer alan ve adını söz konusu dağdan alan Yıldız Göleti de karla kaplı yüzeyi ile dikkati çekti.

Gölet, özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Öte yandan dağın eteğinde kurulu Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolda Özel İdare ekipleri kar rotatifi ile yol genişletme çalışması yaptı.