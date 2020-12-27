Zirveye Aslan pençesi - Son Dakika

Zirveye Aslan pençesi

27.12.2020 10:23
Zirveye Aslan pençesi, System.String[]

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında aldığı 3 puanla Süper Lig'de zirveye oturduBu galibiyet sarı-kırmızılı camiada şampiyonluk havası oluşturduSerhan TÜRK/İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasını galibiyetle kapattı.

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında aldığı 3 puanla Süper Lig'de zirveye oturdu

Bu galibiyet sarı-kırmızılı camiada şampiyonluk havası oluşturdu

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasını galibiyetle kapattı.

Dün akşam Trabzonspor'a konuk olan sarı kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu. Fatih Karagümrük mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan Fatih Terim'in öğrencileri, önce Göztepe'yi ardında da Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.66 GERİ DÖNDÜTrabzonspor deplasmanında Galatasaray'ın ilk golünü atan Arda Turan, ligdeki 3'üncü sayısını kaydederken her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla en son 2008-2009 sezonunda Trabzon deplasmanına çıkan Arda, o karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı.TERİM, AVCI'YI GEÇTİSarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, dün akşam Abdullah Avcı ile 7'nci kez karşı karşıya geldi. Daha önceki 6 maçta taraflar ikişer galibiyet almıştı. Bu galibiyetle beraber Terim, Avcı'ya karşı galibyet sayısını 3'e çıkardı.FEGHOULİ ADALESİNDEN SAKATLANDIGalatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin problemi arka adalesinde. Oyuna devam edemeyen ve yerini Ömer Bayram'a bırakan Feghouli'nin ilk tetkiklere göre durumunun çok ciddi olmadığı ve adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun Fraport TAV Antalyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.TAYLAN'SIZ İLK KEZGördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın gelecek hafta oynayacağı Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. 15'inci haftaya kadar Süper Lig'de maç kaçırmayan 25 yaşındaki futbolcu olmadan sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez bir lig maçına çıkacak. Taylan şu an takımda en çok süre alan futbolcu konumunda.63 GÜN SONRABüyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından sonra cezalı olduğu için bir maç kaçıran ve sonrasında sakatlanan Radamel Falcao da uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçıyla sahalara geri döndü. 63 gün sonra süre alan Kolombiyalı yıldız, bir an önce form tutup taraftarlara kendini affettirmek istiyor.ASLAN YENİ GOLCÜ KAZANDI

Son haftalarda sağ kanatta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğulcan Çağlayan santrfor bölgesinde de beklentilerin üzerine çıktı. Trabzon'da attığı golle siftah yapan Oğulcan, Fatih Terim'in uzun periyotta elini güçlendirdi.


Zirveye Aslan pençesi

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Zirveye Aslan pençesi - Son Dakika Spor


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