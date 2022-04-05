BALIKESİR - Zirveye iyice yaklaşan Bandırmaspor, Boluspor'u yenip iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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BALIKESİR - Zirveye iyice yaklaşan Bandırmaspor, Boluspor'u yenip iddiasını sürdürmek istiyor

05.04.2022 09:59

Spor Toto 1. Lig'de deplasmandaki Yılport Samsunspor galibiyeti ve ilk 2'deki rakiplerinin puan kayıplarıyla iddiasını artıran Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor engelini de kayıpsız aşmayı hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig'de deplasmandaki Yılport Samsunspor galibiyeti ve ilk 2'deki rakiplerinin puan kayıplarıyla iddiasını artıran Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor engelini de kayıpsız aşmayı hedefliyor.

Ligde 3. sırada yer alan Bandırma temsilcisi, 30. haftada rakip sahada Samsunspor'u 1-0 yenerek son haftalara girilirken önemli bir galibiyet elde etti.

Bandırmaspor puanını 52'ye yükselterek, sahasında Eyüpspor'a 3-2 kaybeden lider MKE Ankaragücü ile puan farkını 7'ye, Tuzlaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bereket Grup Ümraniyespor ile 4'e düşürdü.

Bordo-beyazlı ekip, ligde kalan 7 maçından ilkinde 9 Nisan Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Boluspor'u ağırlayacak.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'dan çok önemli 3 puanla döndüklerini söyledi.

Taraftarların Samsun dönüşü karşılama töreni düzenlemelerinden çok mutlu olduklarını belirten Gürsel, "Bu hafta Boluspor ile zorlu bir 90 dakikada karşı karşıya geleceğiz. Hedefimiz 3 puan alarak zirve yarışını sürdürmek." dedi.

Gürsel, bu süreçte aldıkları galibiyetlerin, sonraki maçları daha önemli kıldığını vurguladı.

Bandırmaspor formasını, çıktıkları her karşılaşmada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getiren Gürsel, "Boluspor için de önemli bir maç. Rakibe de saygı göstererek seyircimizi yine Samsun maç dönüşündeki olduğu gibi yanımıza ve arkamıza alıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İnşallah düşündüğümüz hedeflere ulaşmış şekilde sezonu bitiririz." diye konuştu.

Boluspor maçında, sarı kart cezalısı Remi Mulumba'nın forma giyemeyeceğini aktaran Gürsel, Samsunspor maçında sakatlanan Lokman Gör'ün ise omzunda ödem tespit edildiğini sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Zirveye iyice yaklaşan Bandırmaspor, Boluspor'u yenip iddiasını sürdürmek istiyor
BALIKESİR - Zirveye iyice yaklaşan Bandırmaspor, Boluspor'u yenip iddiasını sürdürmek istiyor
BALIKESİR - Zirveye iyice yaklaşan Bandırmaspor, Boluspor'u yenip iddiasını sürdürmek istiyor

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Kaynak: AA

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