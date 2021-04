Zirveye ortak olan Merkezefendi Basket'te hedef şampiyonluk

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 hafta kala zirve ortağı olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısı yaptı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, teknik ekip ve oyunculara teşekkür etti. Deveciler," Oyuncular ve teknik ekip inanılmaz insanlardan oluşuyor. Hepsi çok karakterli, çok iyi insan ve çok iyi basketbolcular. Belki de en büyük şansımız bu. Çok çalışıyorlar. Bu ligde üst üste 11 maç kazanmak nerdeyse imkansız ve bugün geldiğimiz noktada Şampiyon olmamız an meselesi. Umarım sonu iyi olur. Gerçekten bu başarı onların ve onların bu kadar çok çalışmasının, birbirlerine kenetlenmesinin sonucudur. Bu hafta ligin en önemli maçını oynayacağız. Güçlü Samsunspor şampiyonluk iddiasıyla geliyor ve onlarda kazanmayı çok istiyorlar. Mücadeleci bir takım. Bu takıma emek veren bir çok insanın sonucu görmek için sabırsızlıkla beklediği an geldi. Bakalım ne olacak. Yine tekrar ediyorum bu takım her şeyi hak ediyor. Her biri bu şehir için canla başla çalışıyorlar. Onlar şampiyonluğu çok istiyor. Biz de onlara güveniyoruz. Denizli'yi bu kadar kaliteli insanlardan oluşan bir takımla temsil ettiğimiz için ne kadar övünsek azdır" dedi.

"Bu takım Denizli'nin"

Denizli şehrinin takıma sahip çıkmasının gerektiğini de ifade eden Veli Deveciler, "Tüm Denizli takımımızı takip ediyor. Bu kadar yaklaşmışken bize verecekleri destek her şeyden daha önemli. Oyuncularımızın bunu hissetmesi, onların şampiyonluk inancını bir kat daha artıracaktır. Denizli şehri bu zor günlerde birlik içinde bir şey yapacaksa şimdi tam zamanıdır. Denizli'nin ne kadar özel bir şehir olduğunu göstermek için elimizdeki bu fırsatı kaçırmayalım. Herkesin imrenerek baktığı basketbol takımımıza hak ettiği desteği verelim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ