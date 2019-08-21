Son Dakika Haberleri: Zişan Gürsoy, milli formayı giyecek
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Zişan Gürsoy, milli formayı giyecek

33 dakika önce

Kayserili sporcu Zişan Gürsoy, Karate Ümit Milli takımı ile birlikte Rize'de düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.

Zişan Gürsoy, milli formayı giyecek, System.String[]
Kayserili sporcu Zişan Gürsoy, Karate Ümit Milli takımı ile birlikte Rize'de düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası 23-25 Ağıustos tarihleri arasında Rize'de yapılacak. Analig'de birinci olan Kayserili sporcu Zişan Gürsoy, bu şampiyonada milli takım forması giyme hakkı elde etti. Ümit Milli takımda 47kg Kumite'de mücadele edecek olan Zişan Gürsoy, bu şampiyonada ülkemizin madalya umutlarından biri olarak görülüyor. Zişan Gürsoy'un okullar Türkiye Şampiyonalmırı ile Analig'de dereceleri bulunuyor. - KAYSERİ
Karadeniz, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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