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Ziya Alkurt çalışmalara başladı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Ziya Alkurt çalışmalara başladı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman ile devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon Denizlispor forması giyen kanat oyuncusu Ziya Alkurt, kariyerinde ilk kez Süper Ligde forma giymenin heyecanını yaşıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan kanat oyuncusu dün Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kayserispor'a geldiği için çok mutlu olduğu belirten Ziya Alkurt, yaptığı açıklamada, " Kayserispor'a geldiğim için çok mutluyum. Kariyerimde bir Süper Ligde oynama şansı buldum. İnşallah bunu iyi değerlendiririm. Kayserispor'da başarılı olurum diye düşünüyorum. Taraftarlarımız her zaman destek versinler bize sadece iyi olduğumuz zaman değil. Sonuçta biz gelir gideriz ama baki kalan Kayserispor olur. O yüzden her zaman destek versinler" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, ZİYA ALKURT, Spor
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