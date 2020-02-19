Ziya Alkurt çalışmalara başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziya Alkurt çalışmalara başladı - Son Dakika Spor

Ziya Alkurt çalışmalara başladı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Ziya Alkurt, çalışmalara başladı.

Ziya Alkurt çalışmalara başladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Ziya Alkurt, çalışmalara başladı.


Hes Kablo Kayserispor, ligin 23.haftasında Cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda sakatlar tek tek takıma dönmeye başladı. Sakatlığı nedeniyle haftalardır formasından uzak kalan Ziya Alkurt, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Ziya, birkaç hafta içerisinde yeniden formasına kavuşabilecek.


Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer edilen Ziya Alkurt, bu sezon ligde ve kupada 13 maçta forma giydi. Ziya'nın 1 golü, 2 asisti bulunuyor. - KAYSERİ

ZİYA ALKURT, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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