Ziya Alkurt çalışmalara başladı - Son Dakika
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Ziya Alkurt çalışmalara başladı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ziya Alkurt takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ziya Alkurt çalışmalara başladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ziya Alkurt takımla birlikte çalışmalara başladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 02 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında geride kalan haftalarda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt, dün takımla birlikte yeniden çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlatan Ziya Alkurt'un bir kaç hafta içinde yeniden formasına kavuşması bekleniyor. - KAYSERİ

Kayserispor, ZİYA ALKURT, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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