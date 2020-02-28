Ziya Alkurt çalışmalara başladı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ziya Alkurt takımla birlikte çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ziya Alkurt takımla birlikte çalışmalara başladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 02 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında geride kalan haftalarda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt, dün takımla birlikte yeniden çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlatan Ziya Alkurt'un bir kaç hafta içinde yeniden formasına kavuşması bekleniyor. - KAYSERİ
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