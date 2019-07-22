Son Dakika Haberleri: Ziya Alkurt ilk golünü attı
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Ziya Alkurt ilk golünü attı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızlı forma altında ilk golünü attı.

Ziya Alkurt ilk golünü attı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızlı forma altında ilk golünü attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Ziya Alkurt'un performansı dikkat çekiyor. Geçen sezon Denizlispor'da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ziya Alkurt, yeni takımında da performansını üst düzeyde tutuyor.

İspanya ekibi SD Eibar karşısında sahaya ilk onbirde başlayan Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Deniz Türüç'ün ortasında kafa vuruşu ile attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ziya, yeni sezonda rekabete hazır olduğunu gösterdi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, ZİYA ALKURT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
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