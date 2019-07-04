Son Dakika Haberleri: Ziya Alkurt Kayserispor'da
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Ziya Alkurt Kayserispor'da

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da oynayan Ziya Alkurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ziya Alkurt Kayserispor'da, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da oynayan Ziya Alkurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesinde bulunuldu.

Sağ kanat oyuncusu olan Ziya Alkurt, geçen sezon Denizlispor'da forma giydiği 28 maçta 10 gole imza attı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
Spor
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