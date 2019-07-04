Ziya Alkurt, Kayserispor'da
33 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz yıl Denizlispor forması giyen Ziya Alkurt'u transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, geçtiğimiz yıl Denizlispor
forması giyen Ziya Alkurt'u transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz"
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