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Ziya Alkurt, Kayserispor'da

33 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz yıl Denizlispor forması giyen Ziya Alkurt'u transfer etti.

Ziya Alkurt, Kayserispor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geçtiğimiz yıl Denizlispor forması giyen Ziya Alkurt'u transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz"


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
Denizlispor, Kayserispor, ZİYA ALKURT, Spor
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