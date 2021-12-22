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Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası! - Son Dakika

Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!

22.12.2021 13:09

Susurluk Davası'nda sanık sandalyesinde oturan Ziya Bandırmalıoğlu'nun önceki gün ölümüne sebep olan çatışmanın ardında 'Lord Of The Seas' adlı yatın olduğu iddia edildi.

Eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, Susurluk Çetesi'nin ve 90'lı yılların karanlık aktörlerinden biriydi. 'Susurluk düğünü' fotoğrafında Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ile katliam faili Abdullah Çatlı göbek atarken arkalarında o da vardı.

Susurluk Davası'nda İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Haluk Kırcı ve pek çok çete mensubuyla sanık sandalyesindeydi. 1997'de polislikten ihraç edildi. Cinayet, insan kaçırma, tehdit, silahlı çete üyesi olmak gibi çok sayıda suçtan yargılandı ve 2001'de 4 yıl hapis cezası aldı.

Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın onlarca yıl sonra itiraflarında 1993-96 arasındaki JİTEM cinayetlerinde Ziya Bandırmalıoğlu'nun defalarca tetiği çektiğini iddia etti. İtiraflara göre; Sakarya, Bolu, Hendek üçgenindeki cinayetlerin failiydi. Savaş Buldan, Behçet Cantürk, Hacı Karay, Adnan Yıldırım'ın öldürülmesinde rol almıştı.

CİNAYETİN ARKASINDA "MEGA YAT" VAR

İstanbul'un ünlü mekanlarından Kadıköy'deki Kalamış Develi Balık Lokantası'nın üst katında silahlar ateşlendi. Ziya Bandırmalıoğlu ve yanındaki eski polis Şahin Aslan öldü. Fuat, Hüseyin ve Ayhan Çakıroğlu yaralandı.

BirGün'den Timur Soykan'ın edindiği bilgilere göre, bu çatışmanın arkasında Türkiye'nin en büyük yatlarından 'Lord Of The Seas'in satışı vardı. 58 metrelik mega yatın ilk ismi 'Egeria'ydı. Yerli yapım en büyük yat olarak 2012 yılında denize indirilmişti ve sahibi Hüseyin Rüştü Altuntaş'tı. 40 milyon avroya mal edildiği açıklanan mega yatın içinde helikopter pisti, yüzme havuzu, sauna ve spor salonu bulunuyor. Lüks yat tamamen uzaktan mobil cihazlarla kontrol edilebiliyor.

MİLYONLARCA AVROLUK BÜYÜK ANLAŞMA

Hüseyin Rüştü Altuntaş öldükten sonra aile arasında yatın sahibinin kim olacağına dair miras davası yıllarca sürdü.Birkaç yıl önce Hüseyin Rüştü Altuntaş'ın oğulları, yatı satmak istedi. Nef Ataköy'ün yapıldığı arazinin sahibi Hasan Peker ile 25 milyon avroya anlaştılar. Pazarlıklar sonucu Nef Ataköy'den 8 dükkan karşılığında el sıkıştılar. Ancak bu dükkanlar beklenen değere ulaşmadı. Altuntaş kardeşler, 8 dükkana en fazla 10 milyon avro değer biçildiğini belirterek mega yatı geri istedi. Ancak Hasan Peker "Ticaretimiz bitmiştir" diyerek kabul etmedi. Tehditler ve tartışmalar uzun süre devam etti.

İddiaya göre; 6 ay önce Ziya Bandırmalıoğlu, Erkan ve Volkan Altuntaş'a bu işi 2 milyon dolar karşılığında çözeceğini söyledi. Erkan Altuntaş, önceki gün Develi Balık Lokantası'nda Fuat Çakıroğlu ile yatın iadesi ile ilgili konuşurken kavga çıktı. Birbirlerine hakaret ettiler. Erkan Altuntaş lokantadan ayrıldıktan sonra Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan geldi. Aynı masada bir süre konuştular ve silahlar çekildi.

Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!

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Son Dakika Yaşam Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası! - Son Dakika


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