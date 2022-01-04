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Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine ilişkin 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

04.01.2022 22:35

Kadıköy'de bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Şüpheli hakimlikteki sorgusunda, olay günü restoranda bulunduğunu anlatarak, "Fuat Ç. ve Ayhan Ç. uzaktan akrabam olur. Ayrıca kendilerinin yanlarında büyümem nedeniyle ağabeyim gibi görürüm. Onların ailesinde çok kaldım. Ben oraya Ayhan Ç. ile geçtim. Ben Ayhan Ç. ve Fuat Ç.'den ayrı masada oturuyordum. Onlar maktül Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'la birlikte konuşuyorlardı. Konuşma sırasında benim yan masadan gördüğüm Ziya silahını çıkarıp Fuat abimin başına dayadı. Sonrasında Fuat abi silahı eliyle tuttu arkasından ben 'dur yapma' diye bağırdım. Müdahale etmek istedim. Ancak bu kişiler ateş etmeye başladı. Ben de ölümcül olmayacak şekilde ayaklarından vurma amaçlı yanımda bulundurduğum tabancamla ayaklarına ateş ettim" dedi.

"AMACIMIZ CANIMIZI KURTARMAKTI"

Kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını söyleyen şüpheli, "Amacımız saldırı altında canımızı kurtarmaktı. Başkada hiç bir niyetimiz olmadı" diye konuştu.

Şüpheli Mehmet Ç., sorgu işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

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Ziya Bandırmalıoğlu, Özel Harekat, Kadıköy, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine ilişkin 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine ilişkin 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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