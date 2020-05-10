Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu - Son Dakika
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Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu

6 saat önce

Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu...

Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı. Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kısıtlamasına takıldığı için ilçedeki evine dönmek zorunda kaldı. Korona virüs tedbirlerinin esnekleştirilmesi ile bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan Ziya dede, 4 saatlik izninde ismini 'Huzur' koyduğu adasına koştu. İlkbaharda yeşile bürünen adasında ilk önce eşinin olduğu fotoğrafı öpüp seven Ziya dede, ardından "Sevgilim, çocuklarım" dediği ağaçlarının arasında gezip, onlarla konuşarak vakit geçirdi.

"AĞAÇLARIM BENİM SEVGİLİM VE ÇOCUKLARIM"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine 4 saatte olsa gelip burada ağaçlarını gördüğünü ifade eden Ziya Abay, "Çok mutluyum. Ben onlara hizmet edeceğim, onlar da bana hizmet edecekler. Bunlar benim sevgilim ve çocuklarımdır. 4 bin tane ağacım var. Bunlar benim hep evlatlarımdır. Ben bunlara candan bakacağım, onlar da bana bakacak. 4 saat bir izin geldi. Bende hemen adaya geldim ağaçlarımla ilgileniyorum, çok mutluyum. Bu hastalık geçerse de daha da ilgileneceğim. 2 ay adaya gelmedim. Çok özledim onları, şimdi geldim, 4 saat de olsa onları gördüm" dedi.

"HASTALIK GEÇİNCE GELİP ADAMDA ÇALIŞACAĞIM"

Adanın ismi Huzur koyduğunu belirten Ziya dede, "Herkes gelsin huzurunu burada alsın. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel benimle çok ilgileniyor, kendi ekiplerinden birilerini bu ağaçları budamak için yollarlarsa çok mutlu olurum. Bu hastalık geçerse gelip huzurlu adamda çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İYİ BİR EVLAT"

Anneler Günü olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj gönderen Ziya dede, "Annesinin ayaklarını öpüyorum. İyi bir evlat kazanmış, onun için çok mutluyum" dedi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Erkan Bay - Sezai Akın/İHA)

Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu

Tunceli, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:10 Kaynak: İHA


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