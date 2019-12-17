Ziya Erdal: Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziya Erdal: Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz - Son Dakika Spor

Ziya Erdal: Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'da kaptan Ziya Erdal, "Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.

Ziya Erdal: Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da kaptan Ziya Erdal, "Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben de takıma elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlılarda 5'e 2 top kapma çalışmasında ayağına darbe alan Hugo Vieira antrenmanı yarıda bıraktı.

ZİYA ERDAL: ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ

Demir Grup Sivasspor'un antrenmanında takım kaptanı Ziya Erdal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini, mevkiisi dışında oynamasının kendisini etkilemediğini söyleyen Ziya Erdal, "Haftalar ilerledikçe takımdaki tüm futbolcuların performansı arttı. Kim oynarsa oynasın, hangi mevkide oynarsa oynasın fark etmiyor. Tüm futbolcular performansını arttırdı. Bunda hocamızın çok büyük katkısı var. Biz çalışmayı seven bir grubuz. Çalışınca, isteyince Allah veriyor. Fenerbahçe maçında da alışık olmadığım bir mevkide oynadım. Ben oynayabileceğime inanıyordum. Hocam da sağ olsun güvendi, formayı verdi oynadım. Performansımdan ziyade takımın kazanması önemliydi. İnşallah şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben de takıma elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziya Erdal'ın açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler


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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
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