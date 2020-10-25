Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı - Son Dakika

Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı

25.10.2020 10:31
Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı, System.String[]

Şair, yazar ve bürokrat Ziya Gökalp, ölümünün 96. yılı dolayısıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Şair, yazar ve bürokrat Ziya Gökalp, ölümünün 96. yılı dolayısıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Ziya Gökalp'ın 96. ölüm yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe, konuşması olarak Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Hakan Akdağ katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, Ziya Gökalp'in eserlerinin iyi okunması gerektiğini belirterek, vefatını 96. yılında saygıyla andıklarını söyledi.

Konuşmacı Prof. Dr. Akdağ'da katılımcılara Ziya Gökalp'in hayatından ve eserlerinden kesitler aktardı.

Ziya Gökalp, Şanlıurfa, Birecik, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı - Son Dakika

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