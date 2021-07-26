ZİYA ÖĞRETMEN MERSİN'DE TELAFİ ETKİNLİKLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ VE MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU - Son Dakika
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ZİYA ÖĞRETMEN MERSİN'DE TELAFİ ETKİNLİKLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ VE MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU

ZİYA ÖĞRETMEN MERSİN'DE TELAFİ ETKİNLİKLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ VE MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU

26.07.2021 18:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram tatili sonrasındaki ilk gün Mersin'de öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram tatili sonrasındaki ilk gün Mersin'de öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi. Tarsus Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltı yaparak güne başlayan Bakan Selçuk, çocuklarla sopa kapma ve denge kulesi gibi oyunlar oynadı. Selçuk, eğitmenlerin "okçu yüzüğü" hediyesinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Selçuk, incelemelerinin ardından, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine Kurban Bayramı sonrasında da hızla devam ettiklerini, çalışmaların gelecek ay da süreceğini söyledi. Ardından Selçuk, Mersin Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Selçuk, sonrasında Vali Ali İhsan Su ile görüştü. Bakan Selçuk "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda meslektaşları ile bir araya geldi Bakan Selçuk, Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı. Selçuk, yanına oturduğu öğrencilerle öğretmenler korosunun konserini dinledi. Açılışın ardından program basına kapalı devam etti. Bakan Selçuk'a programlarında, Vali Ali İhsan Su ile AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre
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Ziya Selçuk, Öğretmen, Selçuk, Mersin, Son Dakika

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