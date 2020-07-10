Ziya Öğretmen, Yalova ve Osmaniye'deki meslektaşlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Ziya Öğretmen, Yalova ve Osmaniye'deki meslektaşlarıyla buluştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tek tek, her bir öğretmenimizin emeğine çok saygı duyuyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tek tek, her bir öğretmenimizin emeğine çok saygı duyuyorum. Bu ülkenin geleceğini kurmak için çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, bu hafta Yalova ve Osmaniye'deki meslektaşları ile bir araya geldi.

Haftanın ilk buluşması Yalova'daki öğretmenlerle gerçekleşti. Öğretmenler, salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim ve yaz tatilinde EBA TV ve EBA Platformu üzerinden sürdürülen çalışmalara ilişkin saha deneyimlerini Bakan Selçuk ile paylaştı.


EBA Televizyonu ve EBA Platformu'na içerik hazırlanması, tüm öğrencilere uzaktan eğitim verilmesi için gayret gösteren meslektaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk, "Bu işler ekip işi, birlikte çaba göstererek yapılacak işler. Tek tek, her bir öğretmenimizin emeğine çok saygı duyuyorum. Bu ülkenin geleceğini kurmak için çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var. Siz bu meseleye böyle sahip çıktıkça başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmenlere yönelik çalışmaların artırılması konusunda ciddi çalışmaları olduğunu belirten Selçuk, bundan sonraki süreçte öğretmenlerin EBA TV'yi sürükleyip götürmesini istediklerini vurguladı.

Müzik öğretmenleri türkü söyledi

Bakan Selçuk, haftanın ikinci eğitim buluşmasını da Osmaniye'deki meslektaşlarıyla gerçekleştirdi. Türkçe öğretmeni İzzet Irmak, Bakan Selçuk'un "Okullar açılınca yapılacaklarınızı paylaşın" çağrısından hareketle öğrencileriyle beraber yazdıkları "Okullar Açılınca" adlı şiiri okudu.


Görüşmede, müzik öğretmeni Haydar Kılıç, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü, Derya Suiçmez de şehit öğretmen Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" adlı şarkıyı seslendirdi. Öğretmenlere, Bakan Selçuk da eşlik etti.

Yatılı Bölge Okulu Müdürü Abdullah Erdem, yaylalardaki öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için yaptıkları çalışmaları Bakan Selçuk'la paylaştı.

Erdem'in çadırlara güneş paneli ve uydu anteni takarak, çocukların EBA TV'den dersleri takip etmeleri için seferber oluşlarını anlatması üzerine Bakan Selçuk, "Bu, bir başarı hikayesi" diyerek, en zor şartlarda bile yapılabilecek şeyler olduğunu gösteren meslektaşlarına teşekkür etti.


Selçuk, "Yazın da çocuklarımızla, velilerimizle teması kesmeyelim, bu ülke için gurur duyacağımız işler yapmaya devam edelim." dedi.

Ziya Selçuk, Osmaniye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziya Öğretmen, Yalova ve Osmaniye'deki meslektaşlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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