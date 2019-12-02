Son Dakika Haberleri: Ziya Selçuk: 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var, çalışmasını tamamladık (1)
Son Dakika Güncel Ziya Selçuk: 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var, çalışmasını tamamladık (1) - Son Dakika

Ziya Selçuk: 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var, çalışmasını tamamladık (1)

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz.

Ziya Selçuk: 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var, çalışmasını tamamladık (1), System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var, çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi. İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kurulacağını açıklayan Selçuk,  "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz." diye konuştu.


- İstanbul
Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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