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Ziya selçuk 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamladık
6 saat önce
ZİYA SELÇUK 2035'LERE KADAR NE KADAR ÖĞRETMENE İHTİYACIMIZ VAR ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
ZİYA SELÇUK 2035'LERE KADAR NE KADAR ÖĞRETMENE İHTİYACIMIZ VAR ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK (2) (aktüel)
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