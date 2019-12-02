Son Dakika Haberleri: Ziya selçuk 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamladık
Son Dakika Güncel Ziya selçuk 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamladık - Son Dakika

Ziya selçuk 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamladık

6 saat önce

ZİYA SELÇUK 2035'LERE KADAR NE KADAR ÖĞRETMENE İHTİYACIMIZ VAR ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK (2) (aktüel)

ZİYA SELÇUK 2035'LERE KADAR NE KADAR ÖĞRETMENE İHTİYACIMIZ VAR ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK (2) (aktüel)

Ziya selçuk 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamladık

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Öğretmen eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:44:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziya selçuk 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamladık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]