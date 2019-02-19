Son Dakika Haberleri: Ziya Selçuk: "Bilimle Uğraşmak Geçim Vasıtası Değildir"

Ziya Selçuk: "Bilimle Uğraşmak Geçim Vasıtası Değildir"

47 dakika önce

- "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katıldı.

- "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katıldı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:19 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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