Ziya Selçuk: "Bilimle Uğraşmak Geçim Vasıtası Değildir"
47 dakika önce
- "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katıldı.
- "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katıldı. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:19 Kaynak: AA
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