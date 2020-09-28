Ziya Selçuk: "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'un Dereli ilçesini ziyaretinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"(Yüz yüze eğitimin başlaması) Biz emin olun gün gün takip ediyoruz. Her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz. Şunu çok açık olarak ifade edebilirim ki, her şey gayet güzel gidiyor. Teknik problemler olmasına rağmen anında müdahale konusunda krize müdahale ekiplerimiz ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusundaki yerelde çalışan ekiplerimiz hazırlar ve gerekeni yapıyorlar."

"Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek duruma bakarak salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz"