Son Dakika Haberleri: Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...
Son Dakika Güncel Ziya Selçuk: '(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi... - Son Dakika

Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...

7 saat önce

Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu.

Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu. (2)

Ziya Selçuk: (Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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