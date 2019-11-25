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Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...
7 saat önce
Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:40 Kaynak: AA
Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu. (2)
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış!