Ziya Selçuk: "Öğretmenlerimiz güçlü olursa, mutlu olursa bizde ülke olarak güçlü olacağız, mutlu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziya Selçuk: 'Öğretmenlerimiz güçlü olursa, mutlu olursa bizde ülke olarak güçlü olacağız, mutlu... - Son Dakika

Ziya Selçuk: "Öğretmenlerimiz güçlü olursa, mutlu olursa bizde ülke olarak güçlü olacağız, mutlu...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak etti.

Ziya Selçuk: Öğretmenlerimiz güçlü olursa, mutlu olursa bizde ülke olarak güçlü olacağız, mutlu...

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:31 Kaynak: AA
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