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Ziya Selçuk: "Öğretmenlerimiz güçlü olursa, mutlu olursa bizde ülke olarak güçlü olacağız, mutlu...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:31 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak etti.
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