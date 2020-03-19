Son Dakika › Güncel › Ziya Selçuk: 'Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela... - Son Dakika
Ziya Selçuk: "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela...
7 saat önce
Ziya Selçuk: "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar.
Ziya Selçuk: "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:32 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak