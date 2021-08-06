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Ziya Selçuk: "Gün gelir bu sıfatlar silinir, geriye yine 'öğretmen' kalır" - Son Dakika

Ziya Selçuk: "Gün gelir bu sıfatlar silinir, geriye yine 'öğretmen' kalır"

06.08.2021 08:59
Ziya Selçuk:

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben bir öğretmenim. Öğretmen yeri gelir, ailenizden biri olur.

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben bir öğretmenim. Öğretmen yeri gelir, ailenizden biri olur. Yeri gelir, arkadaşınız, sırdaşınız, yol arkadaşınız olur. Yeri gelir, rehber olur; yeri gelir, bakan olur. Gün gelir bu sıfatlar silinir, geriye yine 'öğretmen' kalır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve görevden affedilen Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben bir öğretmenim. Öğretmen yeri gelir, ailenizden biri olur. Yeri gelir, arkadaşınız, sırdaşınız, yol arkadaşınız olur. Yeri gelir, rehber olur; yeri gelir, bakan olur. Gün gelir bu sıfatlar silinir, geriye yine 'öğretmen' kalır.

Ben bugün öğretmenim. Hem sizin öğretmeniniz hem de sınıflarınızda, okullarınızda sizin geleceğiniz için çalışan bir milyon öğretmeninizin meslektaşıyım. Ne mutlu ki hayatım, okul koridorlarında sizin sesinizle geçti ve ömrüm oldukça yine bu sesi duyacağım. Bu yüzden bu, bir veda değil; bir 'hoş geldin' mektubu benim için. Yanınıza yeniden hoş geldim.

İsterim ki ülkemize, güzel ahlaka, güzel Türkçemize, o heybetli ve derin kültürümüze tutunarak dünyanın bütün güzellik ve iyiliklerine uzanın, bilim ve bilgiyi derin bir nefes gibi içinize çekin. Bunu yaparken en büyük desteği yine kendinizden alacaksınız. Birbirinize yaslanın ve birbirinize olan saygı, sevgi ve anlayışınızla bu memleketi, bir ülke ödevi bilinciyle omuzlayın.

Öğretmenleriniz Çok kıymetliler. Onların değerinin ölçülemeyeceğini ileride muhakkak fark edeceksiniz ancak öğretmenlerinizle ilişkilerinizi bugünden böyle kurun ve hep yanlarında olun. Benim için her biriniz kendi öğretmeninin gözlerinin ta içine bakıp şunu söylerse minnettar olurum: 'Öğretmenim iyi ki varsın.'

İnanıyorum ki öğretmenleriniz sayesinde eğitim yolculuğunuzda tüm yollarınız açılacak ve siz bu yolun içinde geleceğe güvenli adımlarla yürüyeceksiniz. Yolunuza ışık tutacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

Müsaadenizle, bana her daim hizamı gösteren güzel gözlerinizden öpüyor; kendileriyle tanıştığımdan beri yardım, anlayış ve desteklerini esirgemeyen ailelerinize sevgilerimi sunuyorum. Dua, niyet ve gülümsemesiyle bana destek olan herkesi kalbimle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Ziya Selçuk: Gün gelir bu sıfatlar silinir, geriye yine 'öğretmen' kalır

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Selçuk, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziya Selçuk: 'Gün gelir bu sıfatlar silinir, geriye yine 'öğretmen' kalır' - Son Dakika


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