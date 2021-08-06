Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti. Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.

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