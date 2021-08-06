Üye Girişi
Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? - Son Dakika

Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?

06.08.2021 09:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, istifasını sunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Peki Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı.

Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 8 Ağustos 2018'den bu yana Bakan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Özer'in Milli Eğitim Bakanı olarak atanması sonrasında milyonlar yeni bakanın kim olduğunu aramaya başladı. Peki Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970'te Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamlayan Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Özer, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında 1992 ile 1994 yılları arasında elektronik mühendisi olarak çalıştı.

Özer, 1994-2002 yıllarında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde öğretim görevlisi, 2002-2010 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ'NDE REKTÖRLÜK YAPTI

28 Kasım 2010 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.

2017'DE ÖSYM BAŞKANI OLARAK ATANDI

Özer, 4 Ekim 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevine atandı.

Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim bakan yardımcılıklarına da 3 isim atandı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu.

Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti ve dolar tahminini düşürdü 10:01 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti ve dolar tahminini düşürdü Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor 09:53 Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor 09:50 Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı 09:24 Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir 09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı 09:10 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı 02:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor 22:25 Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor

Son Dakika Haberleri
10:07 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü
09:51 Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı
09:49 Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor
09:23 Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı
09:17 Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
09:13 TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı
09:10 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı
09:07 Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk sosyal medyada gündem oldu
09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
10:06
İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar sordu: Zombi istilası mı? İzmirliler bu sabah sepya bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar sordu: Zombi istilası mı?         
09:54
Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı         
09:52
Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki         
09:34
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı         
09:19
Orman yangınlarından etkilenen yerler için Orman yangınlarından etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi, vergi yükümlülükleri ertelendi         
09:13
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi         
00:14
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı         
21:58
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Hakan Sabancı için Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor         
20:11
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 10:11:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement