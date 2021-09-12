Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı - Son Dakika

6 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, kendisini bekleyen projeleri ve okumaları olduğunu ifade etmişti.

"DERDİM YİNE ÇOCUKLAR"

İstifasından sonra sessizliğe bürünen eski bakan Selçuk, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Selçuk, "Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder" ifadelerini kullandı.