Ziyafet Hanım Ve Cansu Arasında Gerilim Yükseldi!

Cansu'nun gelinlere karşı tavrına kızan Ziyafet Hanım, Cansu'dan adeta intikam alır gibi başında zil çalarak denetleme yaptı. Bu durumdan rahatsız olan Cansu'nun imdadına kayınvalidesi Sevgül Hanım yetişti. İşte Ziyafet Hanım'ın Cansu'yu çileden çıkardığı o anlar!

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