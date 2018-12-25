Ziyafet Hanım Ve Cansu Arasında Gerilim Yükseldi!
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Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün; Ziyafet Hanım'ın yemek yaparken Cansu'yu denetlemesi tansiyonu yükseltti.
Cansu'nun gelinlere karşı tavrına kızan Ziyafet Hanım, Cansu'dan adeta intikam alır gibi başında zil çalarak denetleme yaptı. Bu durumdan rahatsız olan Cansu'nun imdadına kayınvalidesi Sevgül Hanım yetişti. İşte Ziyafet Hanım'ın Cansu'yu çileden çıkardığı o anlar!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:31 Kaynak: Bültenler
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