"Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi - Son Dakika

"Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi
28.02.2021 10:19
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyununu sosyal medya hesabından izleyici ile buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyununu sosyal medya hesabından izleyici ile buluşturdu.
Hüdayi Dergahı'na karnını doyurmak için gelen Ahmet ve Mehmet kardeşlerin yaşadıklarını konu alan tek perdelik komedi oyunu Diyarbakırlıların beğenisini kazandı.
Ayşe Şahinboy Doğan'ın uyarladığı, Osman Doğan, Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan ve İsmail Emre Biliciler'in oynadığı oyunun ışık şefliğini Ömer Kılıç, ses şefliğini ise Zübeyr Doğan üstleniyor.
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