"Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi - Son Dakika

Ayşe Şahinboy Doğan'ın uyarladığı, Osman Doğan , Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan ve İsmail Emre Biliciler'in oynadığı oyunun ışık şefliğini Ömer Kılıç , ses şefliğini ise Zübeyr Doğan üstleniyor.

Hüdayi Dergahı'na karnını doyurmak için gelen Ahmet ve Mehmet kardeşlerin yaşadıklarını konu alan tek perdelik komedi oyunu Diyarbakırlıların beğenisini kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi , Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyununu sosyal medya hesabından izleyici ile buluşturdu.

Çocuğunu görmek isteyen baba, bıçakla cama çıkıp kendini polise ihbar etti

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