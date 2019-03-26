Son Dakika Haberleri: Ziyafet Sofrası'na Büyük Beğeni

Ziyafet Sofrası'na Büyük Beğeni

33 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Malatyalılarla buluşturulan "Ziyafet Sofrası" adlı tiyatro oyunu seyircilerin büyük takdirini aldı.

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Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda sahnelenen oyunun süresi, 90 dakika. Tek perdelik oyunu "Tiyatro Külliyen" adlı tiyatro grubu 5 sezondur Türkiye ve Avrupa genelinde sahneliyor.

Osman Doğan'ın yönettiği oyunu Ayşe Şahinboy uyarladı. 2 seans olarak seyirciyle buluşturulan oyunda bol kahkaha attıran sahneler bulunuyor. Soğuk bir kış günü Üsküdar'da, yolu Hüdai dergâhına düşen iki sarhoş; Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal. Karınlarını doyurmak için geldikleri dergâhta manevi bir ziyafetle karşılaşan Kemaller, yeni bir yaşamı tanımaya başlarlar. Ne var ki ön yargılar ve çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar ve bilgisizlik ile birleşince, yaşadıkları büyük değişim de komik olaylara sahne oluyor.

Seyircilerin büyük beğeniyle takip ettiği oyun, yoğun alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Türkiye, Güncel
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