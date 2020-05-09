"Ziyafet Sofrası" oyunu dijital ortama taşınıyor

Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" adlı oyun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital platformda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" adlı oyun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital platformda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. "Evde kal" çağrısıyla insanların evde daha fazla zaman geçirdiği bu süreçte, tiyatro seyircileri için yeni şeyler üretme arayışına giren Tiyatro Külliyen ekibi, oyunun çekimlerini evlerinden gerçekleştirmeye başladı. Dijital gösteriminin sosyal medya kanallarından ramazanın son haftasında izleyicilerle buluşturulması planlanan oyun, bugüne kadar 5 farklı ülkede altı sezon boyunca 396 gösterim gerçekleştirdi. Tek perdelik komedi türündeki oyunda, Hüdayi Dergahı'na karnını doyurmak için gelen iki sarhoşun yaşadığı dönüşüm, mizah diliyle anlatılıyor. Proje direktörlüğünü Ayşe Şahinboy Doğan'ın üstlendiği oyunda, Osman Doğan, Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan ve İsmail Emre Biliciler rol alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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