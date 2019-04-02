Son Dakika Haberleri: Ziyaret Belde Belediye Başkanlığına, Akgün Seçildi

Ziyaret Belde Belediye Başkanlığına, Akgün Seçildi

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret Belde Belediye Başkanlığını, Saadet Partisi adayı Murat Akgün kazandı.

Ziyaret Belde Belediye Başkanlığına, Akgün Seçildi, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret Belde Belediye Başkanlığını, Saadet Partisi adayı Murat Akgün kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Saadet Partisi'nin adayı olarak katılan Akgün, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, bin 215 oy alarak başkanlığa seçildi.

Akgün yaptığı açıklamada, kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür eden Akgün, şunları kaydetti:

"Ben sadece bana oy verenlerin değil vermeyenlerin de belediye başkanı olarak herkese eşit hizmet götüreceğim. Bütün belde halkının hizmetkarı olacağım. Herkesin tercihine saygım sonsuzdur. Sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren herkese ayrıca teşekkür ediyorum."

Akgün, beldenin hak ettiği hizmetlere kavuşması için gece gündüz demeden çalışmalarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:15 Kaynak: AA

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