Üye Girişi
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı

16.08.2021 16:48

Afganistan'a giden 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, Taliban'ın 10 gün içinde tüm ülkeyi ele geçirmesine ve sonrasında yaşanan olaylara şahit oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki öğrenci yaşadıklarını anlattı.

Taliban'ın 10 günde Afganistan'ın birçok şehrini ele geçirmesi ve son olarak başkent Kabil'e girmesi tüm dünya tarafından endişe ile takip ediliyor. Yönetimin Taliban'a geçmesi sonrasında Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti, sivil halk ise ülkeden kaçmak için elinden geleni yapıyor.

Afganistan'a giden 22 yaşındaki İngiliz bir öğrenci ise bu süreçte kendisini olayların ortasında buldu. Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeleri araştırdıktan sonra Afganistan'a gitme kararı aldığını belirten Miles Routledge, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

HAYATTA KALMAK İÇİN GALLERLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

The Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz öğrenci tahliye edilmesinin haftalar sürebileceğinin altını çizdi. Fizik öğrencisi Miles, ortalama bir Afgan vatandaşına kıyasla rahat olduğunu belirtti. Miles Taliban militanları tarafından çevrildiğini ve hayatta kalmak için Gallerli olduğunu söylediğini de iddia etti.

ÇERNOBİL'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ

İngiliz öğrenci ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler turu kapsamında Çernobil'i de ziyaret etmişti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, hükümetin tüm İngiliz vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylemiş, ancak 'bazı insanların geri dönmeyeceğini' kabul etmişti.

Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı

Afganistan, Taliban, Kabil, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı 18:07 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı 17:54 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu 17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu 17:31 Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 16:37 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti 15:42 İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu 15:36 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu

Son Dakika Haberleri
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
17:03 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:58 Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı         
18:10
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı         
17:33
Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu         
17:26
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar         
16:42
Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu         
15:50
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 18:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement